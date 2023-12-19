甘肅地震9年來最嚴重　雲南魯甸地震曾釀617死

甘肅臨夏州積石山縣周一（18日）發生的黎克特制6.2級地震，死亡數是9年來最嚴重。對上一次造成逾百死的地震發生在2014年8月3日雲南省昭通市魯甸縣，當時的6.5級地震造成617死3,143傷，並有112人失蹤。四川省甘孜州瀘定縣去年9月5日發生6.8級地震，亦造成93死423傷，25人失聯。

內地近年部分嚴重地震一覽：

2014年8月3日 雲南省昭通市魯甸縣發生6.5級地震，震源深度12公里，造成617死3,143傷，112人失聯。

2014年11月22日 四川省康定縣發生6.3級地震，震源深度18公里，造成5死54傷。

2015年7月3日 新疆和田地區皮山縣發生6.5級地震，震源深度9公里，造成3死71傷。

2017年8月8日 四川九寨溝縣發生7級地震，震源深度20公里，造成20死431傷。

2019年6月17日 四川宜賓市長寧縣發生6級地震，震源深度16公里，造成13死200傷。

2020年5月18日 雲南昭通市巧家縣發生5級地震，震源深度8公里，造成4死28傷。

2021年3月24日 新疆拜城縣發生5.4級地震，震源深度10公里，造成3死。

2021年5月21日 雲南大理州漾濞縣發生6.4級地震，震源深度8公里，造成3死27傷。

2022年6月1日 四川省雅安市發生6.1級地震，震源深度17公里，造成4死42傷。

2022年9月5日 四川省甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16公里，造成93死423傷，25人失聯。

2023年12月18日 甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里，造成118死。