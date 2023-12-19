小馬可斯無意驅逐華大使　稱菲難承擔大麻煩

中國和菲律賓就南海主權爭議關係緊張，菲律賓有輿論要求驅逐中國駐菲大使黃溪連。菲律賓總統小馬可斯周一（18日）表明，雖然他本人可能對黃溪連行為感到不安，但不會要求中國召回大使，因為菲律賓不能承擔可能造成巨大麻煩的後果。

有菲律賓國會議員指控，黃溪連與菲律賓武裝部隊參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）交涉時態度不尊重，令南海局勢更加惡化，敦促小馬可斯驅逐黃溪連。小馬可斯周一在日本東京接受採訪，強調黃溪連只是履行職務，闡述中國在南海爭端立場，菲方當然不會同意他的說法，但發脾氣或反應過度沒有任何意義，任何接替黃溪連的大使也會依樣闡述中國路線。

小馬可斯認為，若菲律賓犯下錯誤，將會導致巨大麻煩，菲方不希望出現那種情況。小馬可斯希望中國和菲律賓能在談判桌上討論南海爭議，而不是在公海上與對方船隻相撞，他更傾向於以不太對抗方式來決定爭議。他另提到，菲律賓希望和日本盡快完成兩國軍隊互惠准入協議，但強調和南海爭議無關。

中國外交部發言人汪文斌周二（19日）表示，近期中菲在南海發生了一些事態，完全是菲律賓蓄意侵權挑釁，製造事端，責任在菲方。他表示，中方願與菲方通過對話協商，妥善管理分歧，不會關上與菲方對話接觸的大門。