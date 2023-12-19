中國地震預警網　為臨夏州提前12秒預警

甘肅臨夏州積石山縣周一（18日）深夜發生黎克特制6.2級地震，成都高新減災研究所與中國地震局聯合建設的中國地震預警網成功預警此次地震，給臨夏回族自治州提前12秒預警、黃南藏族自治州提前22秒預警，亦分別給甘南藏族自治州和蘭州市提前25秒和29秒預警。

據報道，這是中國地震預警網自2011年連續成功預警的第80次破壞性地震，初步統計表明，受地震影響區域內開啟預警功能的國產手機、電視等都提前發出預警。其中地震預警系統為距震央56公里的臨夏回族自治州，預估烈度為6度；距震央110公里的蘭州市，預估烈度為4.8度。地震後，成都高新減災研究所為地震部門和應急部門提供烈度速報圖等應急數據，據中國地震預警網測定，最大烈度約7度，6度及以上區域面積約3,504平方公里，涉及人口約17萬人。

國網甘肅劉家峽水電廠距離震央50.7公里，今次亦震感強烈。作為中國第一座百萬千瓦級大型水電站，該廠在地震發生後啟動應急響應，連夜緊急組織人員開展震後排查，未發現地震對該廠造成影響，全廠發電設備、大壩及水工設施等均運行正常，未見影響安全穩定運行的隱患。