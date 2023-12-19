解放軍減少危險攔截　美印太司令盼維持正向交流

美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）近日訪問日本，周一（18日）在東京受訪時透露，解放軍軍機近來減少危險攔截。他希望北京繼續維持正向交流，凸顯中美軍事關係回暖，並呼籲北京致力和平解決台海問題。

阿奎利諾表示，解放軍軍機在中美元首會晤後停止頻繁的危險攔截，認為如能繼續保持這樣，將是非常正面的成果。美方嘗試安排阿奎利諾與其中方對口官員會談已3年，他表示仍未獲北京正面回應，希望很快會得到答覆並展開對話。他又指，北京向台灣民眾施壓的脅迫行為持續增加，希望對方克制。他另對中國海警船在南海向菲方船隻射水炮等危險行為表示憂慮，美國軍艦今後將繼續執行航行自由行動，呼籲北京停止加劇與鄰國的海上衝突。他又指出，在俄烏戰事持續之際，中俄增加聯合軍事活動引起嚴重關切。

對於阿奎利諾稱中方減少攔截美國軍機，中國外交部發言人汪文斌周二（19日）強調，中方一貫堅決反對美方頻繁派遣艦機到中國周邊海空域搞抵近偵察。中方敦促美方糾正威脅、損害中國安全並推高地區衝突風險的危險做法。他另批評歐洲議會全會上周通過涉藏決議，敦促歐洲議會停止散播假訊息，停止利用涉藏問題干涉中國內政，停止損害中歐互信與合作的言行。