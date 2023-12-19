舒適堡多間門店結業　員工欠薪會員難退款

美容健美中心舒適堡上海有多間門店近日傳出關門消息，網上亦流傳一份公告，指公司面臨營運壓力，幾個月未能正常發放工資，先為所有員工統一發放2,000元（人民幣，下同，約2,200港元）。內媒周二（19日）報道，證實上海多間分店接連停運，另傳該店員工在倒閉前發廣告騙會員充值，門店關停後，會員難以申請退款，另有大量被拖欠工資的員工前往總部追討。

報道指，舒適堡天山路巴黎春店、海外灘店、嘉定萬達廣場店等多間位於上海的門店接連停運，不少會員因所屬門市的分店結業，需前往較遠但仍在營業的分店健身。有受影響會員表示，他曾向舒適堡申請退款，但被要求扣除一定金額，即使答應了也要走法律流程，不知何時可取回錢。另有會員表示，他充值的金額被無故扣除，從五分之四突然變成三分之二。

一名被拖欠工資的員工表示，公司今年屢屢不發工資，沒有解釋理由和任何通知，就算發工資亦無按照正常勞務合約承諾的金額。舒適堡一名負責人表示，受到疫情影響，多間門市營運困難，目前正在籌措資金，優先補上拖欠員工的工資和租金，盡可能地滿足客戶的退款訴求，可能在明年陸續發放，老闆也在努力中。