柯文哲發表6大政見　侯友宜支持度追平賴清德

台灣民眾黨總統候選人柯文哲周二（19日）召開治理政策記者會，提出6大政見，包括創立聯合政府和落實內閣制、國會選制改革、優化文官體制、落實財政紀律、有感司法改革、強化政府數碼治理。他指出政府目前制度問題，包括總統制有權無責、財政制度破洞百出、司法失能致犯罪氾濫等。

柯文哲表示希望達成內閣制，雖然修憲很困難，但只要執政者有意願就應從「憲政慣例」做起，如立法院的閣揆任命同意權，並比照美國，任命部會首長前由立法院委員聽證。他亦提出，立委選舉由「並立制」改為「聯立制」，將不分區立委政黨票分配門檻從現有5%降至3%，以利小黨發展，支持18歲公民權、20歲被選舉權；並納入審議式民主、循證式原則的公民會議和參與式預算，以證據與資料為基礎，策劃與落實政策；以及設置常設性的司法改革委員會等。

台媒周二公布最新民調顯示，國民黨正副總統候選人侯友宜與趙少康的支持度攀升2個百分點，以31%支持度和民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴打成平手，柯文哲與其副手吳欣盈維持21%支持度不變。其中「侯康配」在桃園、新竹、苗栗地區的支持度從29%增至42%，領先「賴蕭配」的幅度擴大，而在其他多區落後「賴蕭配」的幅度明顯縮小。