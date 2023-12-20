中俄總理定期會晤舉行　同意保障供應鏈安全穩定

中國國務院總理李強在人民大會堂同俄羅斯總理米舒斯京周二（19日）下午，共同主持中俄總理第28次定期會晤。雙方一致認為，當前中俄兩國都致力於發展振興，雙方要進一步提升中俄關係發展的內生動力，拓展雙邊貿易往來及農業合作，為對方企業赴本國投資創造更好營商環境，共同維護兩國能源安全，加強互聯互通，增進人員交流和地方合作，保障產業鏈供應鏈安全穩定。

李強表示，中俄關係持續高水平運行，雙方政治互信更加牢固，民間友好不斷深化，務實合作更有韌性，國際協調更為密切，樹立了新型大國關係典範。中方願同俄方以明年兩國建交75周年為契機，落實好兩國元首重要共識，不斷傳承發揚中俄世代友好，推動中俄關係實現新的更大發展，持續增進兩國人民福祉，給世界注入更多穩定性和正能量。

米舒斯京就甘肅臨夏州積石山縣地震造成人員傷亡向中方表示慰問。米舒斯京表示，俄中關係處於歷史最高水平並保持快速發展勢頭，成為國際關係的壓艙石和穩定器。俄方願同中方一道，落實好兩國元首重要共識，加強經貿、能源和投資等領域合作，深化人文交流，密切在聯合國、金磚國家等多邊機制內的溝通協調，把俄中全面戰略協作夥伴關係提升到更高水平。

李強和米舒斯京聽取了中俄投資、能源合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東及貝加爾地區政府間合作委員會，中俄人文合作委員會雙方代表工作匯報。