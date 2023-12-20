鄭州居民投訴家中暖氣降溫　集團指系統極限運作

內地多地持續降雪，國家發改委周二（19日）表示，全國用電用氣需求處於歷史高位，已全力增加頂峰保供能力。河南鄭州市自上周六（16日）起進入入冬以來的最冷時段，但有市民投訴集中供暖效果差，家中溫度持續下降。鄭州熱力集團周一（18日）回應稱，目前該市的供熱系統已處於極限運作狀態。

國家發改委新聞發言人李超周二在12月記者會上表示，周日（17日）全國最高用電負載達12.42億千瓦、用氣量達14.23億立方米，分別比去年暖氣季高峰高出8,300千萬瓦和1.08億立方米，創下供暖季歷史新高。該部門為應對強烈寒流天氣，將在寒潮期間加強資源統籌調度，全力增加電力、天然氣頂峰保供能力，快速協調解決局部區域不平衡問題。

鄭州熱力集團供熱管理部調度員李登峰表示，鄭州市氣溫已跌破室外設計溫度的保障溫度，在目前天氣下，該集團正盡力做好暖氣保障工作，爭取滿足居民用戶的用熱負荷。在此輪強寒潮下，熱源已沒有餘量，全市供熱系統目前達到最大負荷才勉強滿足現有市區當前的供熱負荷需求，待熱源有餘量時，該集團會依照報裝先後順序為新建小區供暖。