地震前後影像圖公布　災區恢復供電農村公路搶通

甘肅省臨夏州積石山縣周一（18日）6.2級地震的災情受到關注，國家航天局對地觀測與數據中心周二（19日）在其官方平台公布積石山縣災區地震前後影像圖，災區部分房屋被掩埋、道路被沖毀的情況直觀可見。內媒周三（20日）報道，甘肅及青海震區已全部恢復供電，通往兩省地震重災區的農村公路亦全部搶通。

交通運輸部目前繼續保持II級應急響應，地震發生後選派8名專家趕赴震區支援，組織協調中交集團等單位組建500多人的應急搶通隊伍待命，同時開闢應急綠色通道、免收應急救援車輛通行費。截至周二晚7時，甘肅和青海震區的所有高速公路、國省幹線通行暢通，通往重災區的農村公路全部搶通，救災人員、物資、車輛可順利抵達災區。該部門下一步會盡快組織開展橋樑、隧道等重要交通基礎設施的檢測監測、安全檢查，防範發生次生災害；並做好應對地震搶險救災物資、民生物資運輸保障工作。

據國家糧食和物資儲備局及中糧集團監測，地震災區米麵油供應充足，市場價格平穩。當局先後組織中央救災物資蘭州儲備庫等4座儲備倉庫，緊急調運11.15萬件中央救災物資，支持甘肅、青海做好災民臨時安置和生活救助工作。國家電網亦指，截至周二晚7時半經電力工作人員搶險，甘肅震區2條受損的35千伏線路及15條10千伏線路已恢復送電。