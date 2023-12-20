甘肅地震連同青海增至131死980傷　搜救基本結束

甘肅省抗震救災指揮部周三（20日）在新聞發布會上公布，截至當日早上9時，積石山縣6.2級地震已造成甘肅和青海兩省共131人死亡、980人受傷、16人失蹤。目前甘肅的搜救工作基本結束。由於當地供電仍然不穩，發布會信號據報一度中斷。

地震發生超過48小時，至今甘肅累計113人死亡，782人受傷；青海省海東市18人死亡，198人受傷，另有16人失蹤。會上通報稱，截至周二（19日）下午3時，甘肅省的地震災後相關工作重點將轉為傷者救治和受災群眾生活安置。截至目前，災區共臨時避險疏散安置20,457戶、87,076人。

地震發生後，西部戰區、甘肅省軍區、武警甘肅總隊、省消防救援總隊、省森林消防總隊、省級應急救援隊伍、社會應急救援力量出動救援力量4,500多人、820多輛車趕到災區搜救。省、州、縣共派出醫療救助隊伍19支667人、99輛救護車開展檢傷分類、轉運救治工作，傷者已全部收治到臨夏州、積石山縣多間醫院。各方緊急調撥近13萬件帳篷、棉被、帳篷燈、摺床、防潮墊等應急救災物資，並組織調配饅頭、即食麵等食品和生活物資，確保災民有衣穿、有飯吃、不受凍。