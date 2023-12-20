發改委向地震災區下達2.5億人民幣投資　古特雷斯致哀

繼財政部和應急管理部周二（19日）緊急向地震中受災的甘肅、青海兩省，預撥中央自然災害救災資金2億元（人民幣，下同，約2.2億港元），國家發改委亦緊急組織向兩省下達合計2.5億元（約2.75億港元）災後應急恢復重建中央預算內投資。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清趕赴甘肅和青海地震災區，指導抗震救災工作。聯合國秘書長古特雷斯對今次地震造成的人命傷亡和財產損失表示悲痛。

地震發生後，國家發展改革委啟動突發事件應急響應機制，成立跨司局抗震救災工作專班，開展災區煤電油氣運保障、應急救災物資調配、重要民生商品保供穩價等工作。其下達的災後應急恢復重建中央預算內投資，將支持地震災區的基礎設施和公共服務設施應急恢復建設。

張國清周二率國務院工作組視察災民臨時安置點、搶險處置現場和醫院，並開會研究部署下一步抗震救災工作。他強調要堅持把救人放在第一位，盡最大努力搶救生命、減少傷殘，搶修受損基礎設施，嚴密監測餘震和次生衍生災害，並迅速把救災物資發放到災民手中。古特雷斯向遇難者表示深切哀悼，稱聯合國駐華機構隨時準備提供力所能及的幫助。