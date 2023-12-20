內地持續嚴寒　甘肅和青海震區低至-14℃

內地華北地區及吉林、遼寧、山東等地周三（19日）早上出現4至8℃降溫，局部地區降幅超過12℃，中央氣象台當日同時發布低溫黃色預警和大風藍色預警。甘肅積石山縣、青海民和縣震區氣溫也持續偏低，最低氣溫在-13℃至-14℃，部分時段風寒效應明顯，專家提醒救援人員做好防風保暖措施。

據預測，周三至周四（21日）冷空氣繼續影響內地中東部，大部分地區氣溫較常年同期明顯偏低，體感寒冷，在降溫的同時還將伴有大風天氣，新疆、山東等地局部地區周三或出現暴雪。內蒙古中西部、華北、遼寧、黃淮東部、江淮、江南北部等地部分地區，未來3天氣溫料較常年同期偏低7℃以上，最低氣溫0℃線將位於貴州南部至華南北部一帶。華北、黃淮等多地過去10天累計降水量較常年同期顯著偏多，多個站點累計降水量破同期紀錄，未來10天全國大部分地區則降水稀少。

氣像專家提醒，甘肅和青海地震災區部分路段有積雪、道路結冰，建議加強應急救援車輛的交通安全管理；震區部分時段風力較大，臨時安置點的應急帳篷應進行防風加固；帳篷內取暖注意安全，使用明火時慎防一氧化碳中毒或引發火災。