地震後上千房屋變危樓　村民徒手挖出5具屍體

甘肅省臨夏州積石山縣周一（18日）地震除造成嚴重傷亡，也摧毀大量房屋。在距離震央柳溝鄉約20公里的劉集鄉團結村，上千民房一夜間變成危樓。地震後該村組織30名村民自救，徒手挖開廢墟尋找失蹤者。周二（19日）凌晨零時30分，5名失蹤村民被發現，惟已身亡。

團結村村書記連凱表示，地震發生後不到1分鐘，「眼前能看見的房子都塌了」。他立即拿起手機跑到屋外，並在群組裏發訊通知其他村民離開家裏。約半小時後，群組內5人沒有消息。由於餘震仍在發生，韓凱決定組織隊伍分頭找人。周二凌晨約零時30分，失蹤者在一片倒塌的牆體下被找到，包括3名兒童、1名老人和1名孕婦，全部遇難。

韓凱稱，2008年四川省汶川地震後，村裏大部分老房屋被改建成防震性能較好的磚混結構，這次倒塌的大部分房屋正是當時所建。地震後房屋變成危樓，村民只好到村附近的廣場避難。地震後2小時，救援隊伍帶來100多個帳篷和100多張行軍床，行動不便的長者同日中午被安排住進帳篷。但對有1,800多名村民的團結村來說，目前物資還遠遠不夠。韓凱表示，他們急需食物、保暖衣物、鞋、床、棉被和照明設備。