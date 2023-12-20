招待里長赴陸疑介入選舉　台列5大查辦標準

對於台灣台北市41名里長近日被控赴大陸旅遊接受陸方招待，回台從事宣傳支持特定候選人等行為，大陸國台辦周二（19日）回應指，民進黨當局製造這種寒氣逼人的肅殺氛圍，讓台灣民眾強烈不滿。台灣最高檢察署同日公布，針對村里長赴陸免費接受招待是否涉及不法的認定標準，邀集相關單位開會後達成5項共識。

最高檢察署周二表示，上述5項共識包括釐清陸方接待的機關、層級、職稱；台灣的發起人、招攬人、聯絡人及參加人是否具參選或輔選身份；台灣參與赴陸旅遊所繳交的費用有沒有退回或依其行程與市價不相當者；村里長等赴陸旅遊收受金錢或不正利益，主觀上有沒有與選舉相關認知；村里長赴陸參訪或接受招待時間與選舉的緊密性。當局目前掌握境外介入選舉案件共93宗，涉及198人。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，近來不斷接到台灣民眾、各界人士反映，他們來大陸正常交流、參訪，經常遭到民進黨當局相關機構盤問、恐嚇和阻撓，有些人甚至被羅織莫須有的罪名遭偵辦。她指出，民眾紛紛質疑民進黨使台灣回到從前的戒嚴時期，陸方深切理解台灣民眾遭受專制打壓的憋屈，批評民進黨的倒行逆施不得人心，強調兩岸交流大勢不可阻擋。