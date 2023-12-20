廣東5大規劃　東莞惠州全域納入深圳都市圈

廣東省人民政府周三（20日）發布《廣州都市圈發展規劃》、《深圳都市圈發展規劃》、《珠江口西岸都市圈發展規劃》、《汕潮揭都市圈發展規劃》、《湛茂都市圈發展規劃》5份通知。其中深圳都市圈發展規劃提出，要努力將深圳都市圈建設成為粵港澳大灣區核心增長極、高質量發展先鋒典範、開放包容的世界窗口。

根據規劃，深圳都市圈由深圳、東莞、惠州全域和深汕特別合作區組成，土地面積約16,273平方公里，去年常住人口3,415萬人，規劃有關任務舉措涵蓋河源市和汕尾市部分區域。規劃要求到2030年，深圳都市圈綜合經濟實力躍上新的大台階，優勢互補的區域發展格局基本形成，一體化合作機制基本建立，國際化水平顯著提升，初步建成具有較高國際知名度的國際化大都市圈。展望到2035年，深圳都市圈基本實現社會主義現代化目標，都市圈集約化發展格局基本建立，深圳都市圈研發投入強度達5%以上，常住人口城鎮化率逾93%，1小時通勤圈總體形成。

《廣州都市圈發展規劃》亦提到，爭取2030年廣州都市圈綜合實力顯著增強，一體化建設取得顯著成效，國際化水平顯著提升，基本形成空間結構清晰、城市功能互補、要素流動有序、產業分工協調、交通往來順暢、公共服務均衡、環境和諧宜居的現代化都市圈。廣東省發展改革委主任艾學峰表示，這些規劃出台有利河源、汕尾市激發發展的內生動力，加快融入粵港澳大灣區，為全省特區帶動老區、發達地區帶動欠發達地區作出探索和試驗。