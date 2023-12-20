地震時宿舍關門礙逃生　校方稱管理員聽不到呼救

甘肅省臨夏州積石山縣周一（18日）深夜發生地震，陝西、四川等地也有強烈震感。陝西西安文理學院高新校區2號公寓樓傳出在地震發生時，宿舍管理員遲遲沒打開宿舍樓大門，學生惟有砸破門避險。甘肅蘭州和四川則有學生為舍友慶祝生日期間突然收到地震預警，眾人急忙落樓避難。

西安文理學院相關工作人員周二（19日）下午對內媒稱，該校規定宿舍樓於晚上11時30分關閉。周一地震發生時寄宿學生跑落樓，宿管員正在梳洗，由於洗手間沒有窗，因而未聽到學生呼叫。當宿管員趕到宿舍樓時，學生已經在砸門。當時宿管員也很緊張，後來引導學生安全逃生。工作人員表示，該校共有14幢宿舍樓，當日其他宿舍樓第一時間打開了大門，未來校方會提高宿管員應急能力。

在四川，幾名女生於周一深夜11時59分正捧着蛋糕為舍友慶祝18歲生日，突然各人手機收到甘肅6.2級地震預警。學生稱，這是她們第一次在慶生過程中遇到地震預警，這次經歷讓她們更加珍惜生命，同時懂得如何在緊急情況下迅速採取避險措施。甘肅蘭州某大學多名男生周一深夜亦在給舍友慶生倒數到最後一秒時遇上地震，拍下當時情況的李同學稱，突然感覺宿舍的床和燈都搖起來，大家趕緊下樓跑到操場避險。另有網傳畫面顯示，地震發生後甘肅一名女子抱着嬰兒裹着被子逃到空曠地方避險，依然驚魂未定。她稱，跑出來時看到山上的土石往下滑落，腿和手都在發抖。