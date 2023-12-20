美情報機構關注中國　會否加強干預明年大選

美媒周一（18日）引述情報機構報告指，中國政府在美國去年中期選舉擴大影響當地政治的力度，官員預測美國明年總統選舉將比去年更激烈，中國和俄羅斯都可能試圖開展重大行動，正了解中方是否準備針對明年選舉，進一步加強相關干預活動。

美國國家情報總監海恩斯上周一（11日）解密有關去年選舉的外國威脅的報告，由美國情報機構共同評估分析。報告稱，中國當局默許影響去年美國幾場選戰的操作，包括反對紐約州一名曾支持1989年天安門廣場抗議的國會議員候選人。報告又稱，中方企圖影響投票結果，其宣傳活動將美國描繪成混亂、無效率和缺乏代表性的國家，但中國領導人未授權採取全面行動，擔心一旦曝光後果難測。

報告認為，中國在美國去年選舉的干預活動，比兩年前總統選舉期間更顯著，因不認為現屆政府會像在2020年時擔憂的嚴厲報復。美國國家安全局局長兼網絡司令部司令保羅‧中曾根（Paul Nakasone）受訪指，自美國去年選舉以來，中國一直在試驗用人工智能傳播假訊息，其團隊正分析中方會加大選舉干預力度抑或改變策略。