年輕教師婚前10日跳樓亡　家屬批校方給過量工作

福建省廈門市某院校一名年僅25歲的老師，在結婚前10日跳樓身亡。死者家屬發文批評學校不合理分配工作，徒增死者工作壓力，惟校方堅持在事件中沒有責任和過失。學校周一（18日）發通報稱，根據警方調查確認，事件已排除他殺。

死者徐某輝的姊姊表示，其弟是廈門技師學院2023級機械系模具班班主任。本月4日早上8時許，他在學校附近租住的大廈13樓走廊露台一躍而下。徐男本身也是該校學生，去年回校當老師，今年9月成為班主任。徐姊根據弟弟手機、電腦和辦公室資料找到的線索，認為學校違規增加徐男的上課時數，大大增加其工作量，是導致悲劇發生的主因。她舉例，上月17日校方要求徐男於5個工作日內完成84篇教案，其弟在上月23日因發燒向上級申請延緩提交教案，但不獲理會。徐姊又稱，學校寫明班主任工作量為每月32個標準課時，但其弟第一學期4個月工作量超過260個課時，也即是標準的2倍多。

徐姊周一表示，家屬曾與學校在公安機關調解，但校方堅持零責任零過失。她指校方意思是如果家屬覺得學校有責任，「就直接去法院告他們」。廈門技師學院周一發通報稱，徐男從該院學生成長為該院教師，對他的突然離去深表痛惜。學院會盡一切所能做好其家屬人文關懷，妥善處理好喪葬撫恤等善後工作。