偷拍女生沐浴如廁88次　大學教師遭起訴

台灣台北地檢署周三（20日）以98項罪名起訴一名大學教師，指他利用教學及執行研究計劃機會，在學系辦公室廁所、民宿浴室裝設針孔攝影機，偷拍3名女大學生沐浴和如廁畫面，甚至以學習創作為藉口要求女生在廁所脫光「探索更深自己」，期間趁機偷拍。檢警查獲該教師偷拍次數多達88次。

該案是今年6月間，台灣「MeToo風波」中最令人關注的校園案件之一。起訴指出，涉事黃姓男教師自去年起在媒體傳達設計學系辦公室廁所內，裝針孔攝影機多次偷拍兩名系上女生，去年4月22日，他以工作為由找兩名女生前往高雄，入住某民宿，在民宿浴室內裝設針孔攝影機偷拍二人沐浴及如廁畫面。去年6月27日，他以進行研究計劃為由，找3名女生同赴台南市並入住民宿，之後裝針孔攝影機偷拍她們沐浴及如廁畫面。

校方發聲明指，接獲陳情後依照規定調查和通報，已將相關資料陳報教育部，並持續關懷當事人，若有遭遇相關情節者將積極協助被害人。檢方認定黃男涉嫌偷拍的犯意，依違反《個資法》中違法搜集個人資料、竊錄他人非公開活動或身體私隱部位、窺視他人非公開活動或身體私隱部位的罪名起訴他。