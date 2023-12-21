比利時首相：中國是個「有時非常敵對的國家」

日前有報道指，比利時極右翼前參議員克里爾曼（Frank Creyelman）被中國國安部官員收買超過三年，試圖左右歐洲討論香港民主和新疆人權問題；比利時首相德克羅周三（20日）接受當地媒體採訪，就有關報道作出回應時形容，中國是一個「有時非常敵對的國家」。

德克羅在訪問中說：「我們不應該低估外國勢力有多麼不喜歡我們的民主、我們的團結。與俄羅斯不同，中國沒有攻擊（歐洲）大陸，但它仍然是一個有時非常敵對的國家。這不應被視為無足輕重。」他又形容「比利時的民主正在被出賣」，指中國試圖收買影響力，以破壞比利時民主的穩定性。

在遭指控後，克里爾曼上周被其所屬的弗拉芒利黨驅逐出黨，德克羅在訪問中表示，他認為克里爾曼的兄弟史蒂文（Steven Creyelman）也應被免去國會國防採購委員會主席的職務，因為該委員會極為敏感，應該防患於未然，但他承認這不是他能夠作出的決定。

中國駐比利時使館發言人周日（17日）曾指，所謂「中國國家安全人員僱佣比利時政界人員進行活動」的報道純屬無中生有，強調中國恪守不干涉別國內政的準則，堅決反對對華污蔑抹黑的行為。中方又敦促有關媒體停止反華的政治操弄和惡意詆毀。