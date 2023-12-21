上月三藩市晤拜登　華領導人曾表明將統一台灣

美國全國廣播公司（NBC）周三（20日）引述多名美國現任及前任官員指，中國國家主席習近平上月在加州三藩市與美國總統拜登會面時，直言不諱地指北京將統一台灣，但未定下時間。陸方官員在會前，曾要求拜登在會後表明美國支持中國大陸和平統一台灣，不支持台灣獨立，但遭白宮拒絕。

報道指，習近平在有數十名陸美官員出席的會議上，告訴拜登大陸傾向和平統一台灣，不是用武力，並指出美國軍方領袖稱北京計劃2025年或2027年攻台的說法是錯誤，陸方目前未設定時間。知情官員形容，習近平的用語直率，但不是有對抗性的，與他一直說的沒有分別，他在台灣問題一直強硬。另外，習近平提出關注參加台灣總統選舉的人士，並指出美國對台灣的影響力。拜登要求陸方尊重台灣的選舉過程時，習近平回應稱和平一切都好，但北京需要最終達成解決方案。

白宮國家安全委員會發言人柯比拒絕評論陸美領導人之間的特定討論，僅指習近平曾公開及清晰地表明統一台灣的希望，這不是新鮮事，美國會繼續遵守一中政策，不承認台灣獨立，正如拜登所說，沒有理由發生衝突。

上述內容曝光後，美國參議員格雷厄姆發聲明指報道令人不安，將與共和、民主兩黨議員合作，首先是為台灣制訂強而有力的國防補充，其次是起草大陸攻台前的「地獄制裁」，如果北京採取行動奪取台灣，美國將對大陸實施制裁。