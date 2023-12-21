大胃王吃播悄然回歸　專家籲加強監管

內媒周三（20日）報道，早前被國家明令禁止的「大胃王」吃播近期悄然回歸，相關主播一般在晚上11時後才上線，表演吃播的同時又推銷產品或植入廣告。有專家指出，涉事主播不惜損害自身健康做吃播，無非是為了博眼球、賺流量、帶貨賺錢，卻同時導致假吃催吐、商品品質參差不齊等問題不斷湧現。

國家發展改革委等4部門2021年11月底發布《反食品浪費工作方案》，強調要嚴格食品浪費相關資訊監管。其中提到，禁止廣播電台、電視台、網絡影音服務提供者製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或影音訊息。當時許多「大胃王」主動轉型，但不到兩年，新一批「大胃王」再現網上惹來關注。目前社交平台上的深夜吃播主要分為兩種類型，一種是跟機構簽約，成為比較垂直的吃播美食博主；另一種則是由自己營運，通常由3至4個人組成一個團隊。

中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧認為，流量變現是「大胃王」吃播死灰復燃的根本原因。在巨大的經濟利益驅動下，主播們經不起誘惑鋌而走險。對主播而言，吃播是一份工作，需要遵守準則和底線，相關部門也要加強對網絡平台的監管。