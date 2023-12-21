地震重災區19村完成應急評估　爭取恢復供熱

甘肅省抗震救災指揮部記者會周四（21日）表示，截至當日上午6時，工程技術專家已完成對積石山縣城幼兒園、學校、醫院的初步排查評估，完成受災最嚴重的大河家鎮、劉集鄉兩個鄉鎮19個村所有房屋的應急評估工作，縣城供水、供氣已恢復正常供應，供熱基本恢復，個別受損管網正加快修復，盡快恢復全縣正常供熱。

甘肅省住建廳勘察設計監管處秦軍表示，省住建廳周四計劃完成吹麻灘鎮、石塬鄉、柳溝鄉3個鄉鎮31個村所有房屋建築的應急評估工作，本周內完成積石山轄區剩餘12個鄉鎮105個村所有房屋建築的應急評估工作，同時根據排查結果指導州縣住建部門防止次生災害的發生。積石山縣地震抗震救災指揮部周三（20日）稱，目前救援力量已能滿足需要，請公共組織和社會志願者暫緩前往當地。

中國航空工業集團的翼龍2H應急救災型無人機，周三連續第二日搭載偵察和通訊載荷飛赴震區，開展災情偵察和應急通訊保障等應急救援任務，將偵察到部分房屋損毀、基礎設施受損、道路塌方、高壓鐵塔倒塌等情況回傳指揮大廳，確保指揮中心及時掌握現場災情，全力推進救災及臨時安置工作。翼龍2H又化身「空中基站」，實現約50平方公里範圍長時、穩定的連續網絡信號覆蓋。

為確保受災群眾的用電需求，目前積石山縣大寺廣場、文化廣場、陳家村3個集中安置點，除了日常供電電源接入大電網外，也配備了應急發電車。採取雙電源供電是為了保證在電網搶修時，當地醫療艙及安置點居民正常用電不受影響。