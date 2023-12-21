傳華對接收波音737MAX開綠燈　歡迎加強合作

美國波音737 MAX系列客機於2019年接連發生兩宗空難，導致全球一度停飛該款客機，而中國至今未恢復接收波音737 MAX。航空業信息刊物《The Air Current氣流》周三（20日）引述消息指，中國民用航空局副局長胡振江本月8日在北京會見美國波音研發項目與客戶支持高級副總裁弗萊明時，正式對波音737 MAX客機的交付開綠燈。

報道指，胡振江和弗萊明會面時還就波音在中國經營發展及加強交流合作等議題深入交換意見。胡振江說，中國歡迎波音繼續與中國民航局及航空業界不斷加強民航各專業領域交流合作，在中國市場上深耕發展。英媒指，對波音來說，重啟交付象徵波音重新打開中國這個最重要航空航天市場之一的大門。波音預計，到了2042年，中國市場將佔全球飛機需求的20%。

波音發聲明指，將繼續支持在中國的客戶，準備好在那一天到來時為客戶交付產品航班追蹤網站FlightRadar24信息，一架指定給中國南方航空公司的737 MAX客機從美國西雅圖的波音機場飛往波音在華盛頓州摩西湖附近的工廠，並於周三下午返回，可能是航空公司飛行員在交付前進行的試飛。