首場政見發表會　賴清德猛批侯柯兩岸政策

台灣總統候選人首場電視政見發表會周三（20日）晚舉行，國民黨候選人侯友宜重炮質問民進黨候選人賴清德，是否願意宣布終結民進黨的台獨黨綱，以及放棄自身的台獨主張，讓民眾放心。賴清德不提台獨，稱戰爭沒有贏家，並反批侯友宜和民眾黨候選人柯文哲接受一個中國原則。

侯友宜質疑，民進黨是不是要偷偷走向台獨，台獨引戰讓戰爭愈來愈近、和平愈來愈遠，強調自己領導下台灣絕對不會在主權上讓步，會在尊重現狀的基礎下，與兩岸創造互信和平的交流。他強調，這場總統選舉是戰爭與和平的選擇，戰爭不能有萬一，他堅持台灣民主自由的制度，反對一國兩制及台獨。他另指摘台灣弊案頻現，稱一定會成立新特偵組查辦；又指明年是清廉跟貪腐的選擇，也是正義和邪惡的選擇。

賴清德表示，台灣的主權不容侵犯吞併，未來將團結民眾，走在總統蔡英文信賴台灣的路上。他抨擊侯友宜接受九二共識，柯文哲接受一個中國原則，質疑如何走蔡英文的外交路線。柯文哲則提出以互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解5大原則跟大陸相處，台灣應作為陸美溝通的橋樑；又稱要把公開透明的理念帶進台灣政府，讓政府不再是單一政黨或少數人把持。