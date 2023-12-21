老家涉違建累選情　賴清德轉移視線批侯柯

台灣副總統兼民進黨總統候選人賴清德的萬里老家由昔日礦區工寮改建，近日被指涉嫌違建，拖累選情。他周三（20日）指礦區房子在程序上可以申請補正程序合法，偏遠礦區的小房屋跟國民黨總統候選人侯友宜陽明山整幢學生宿舍及民眾黨總統候選人柯文哲寓所的違建等價值，沒有辦法比較。

賴清德表示，老家在1958年就存在，《礦業法》是民國1963年實施，《區域計劃法》是1981年實施，所以礦區的房子都早在法令規定之前就已經合法存在。因為礦權廢止之後，政府沒有妥善處理，所以礦區民眾無法可循，幾十年的工寮年久失修自然需要修建，所以礦區的房子早在法令之前存在應該是合法既存的建築，跟都市有法可循，違法加蓋的違建概念不同。在周三晚的電視政見會上，賴清德宣布願把老家交付公益信托，優先作為礦工生活紀念館。

民進黨人士則指，針對賴清德老家風波現時有太多假消息和謠言，尤其藍營刻意操作，錯誤解讀成豪宅。該人士稱去過賴清德老家，房子面積只有29.3坪，而非外界指控的228坪。進入賴清德老家後，看到的是一個小客廳和一間房間、廁所，再進去是一個可容納6人的小圓桌，與廚房連接，二樓是一個通鋪加上一個廁所，是很簡單的一間萬里偏僻老房子。至於是否對藍營和白營的指控採取法律行動，民主黨人士僅說任何可能性都有，侯友宜、柯文哲應說明爭議，前者的大群館百間套房、後者佔據農地租給人當停車場，到底是否有繳稅、獲利，「侯柯可以裝睡，但不能逃漏稅」。