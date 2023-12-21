JN.1或成內地優勢流行株　專家籲警惕新冠反彈

新冠病毒變異株JN.1在全球加速蔓延，內地亦出現本土病例，引起關注。內媒周三（20日）引述專家指，根據新冠病毒以往的傳播規律及流行特點，12月下旬和1月需要高度警惕新冠疫情反彈。目前部分國家新冠的傳播遠比內地活躍，專家建議積極做好呼吸道傳染病的防治準備。

國家疾控局上周五（15日）發文稱，截至上周日（10日）內地本土病例中共監測到7宗JN.1變異株。國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、廣東深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，JN.1是新冠變異株Omicron BA.2.86的亞分支，相比下其受體結合區域有一個額外的L455S突變，研究發現相關突變進一步增強其免疫逃避能力。但他指出，含有XBB.1.5成分的疫苗接種仍能顯著提高抗體產生的速度及強度，為機體提供更好保護。

國家疾控局指，雖然當前JN.1在內地流行水平極低，但後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除會成為國內優勢流行株。盧洪洲擔心，雖然目前主要以流感病例佔多，但JN.1未來在內地流行可能造成一個感染的小高峰，一定程度上加重醫院的醫療負擔。但內地已有經驗和醫療資源足以應付，他相信不會對正經歷的呼吸道疾病感染高峰造成太大影響。