遊客排隊數小時未能玩促退票　哈爾濱冰雪大世界道歉

位於黑龍江的第25屆哈爾濱冰雪大世界周一（18日）開園，首日迎來逾4萬遊客，但很多遊客拍片稱，零下20多度下在園內排隊數小時仍玩不到相關設施，現場不少人集體高喊「退票」。哈爾濱冰雪大世界周二（19日）在其微信公眾號表示，對未滿足部分遊客需求表示歉意，將反思並連夜整改。

網傳畫面顯示，哈爾濱冰雪大世界園區多個地點均有遊客聚集並要求退票，有人稱花了數百元人民幣看個景，卻甚麼也沒玩到，感到遺憾。在哈冰秀場館親歷退票事件的史先生（化姓）表示，眾人不是因排的時間長沒耐心，而是表演預約機制不夠完善，導致眾多已預約的遊客無法進場觀看表演。等待近40分鐘後，眾人要求給予說法無果，現場工作人員遲遲未回應，當時進園僅兩個多小時的史先生一行人無奈離開園區。

哈爾濱冰雪大世界周日（17日）曾表示，為解決遊客排隊問題，推出智能預約系統，縮短等候時間，提升遊玩體驗。園區周二發信回應風波，宣布即日起園內娛樂項目採取現場排隊和延時服務方式，設置排隊訊息提示，並增加安保、接待、志願服務、投訴受理服務台和客服人員。哈爾濱文旅局周三（20日）表示，該景區已恢復正常，熱門項目大滑梯目前取消預約制，會持續關注情況。部分網民認為園方沒必要道歉，質疑遊客抹黑，有事件親歷者與發聲者更遭網暴。