內地明年起減逾千項商品進口稅　穩定供應鏈

國務院關稅稅則委員會周四（21日）公布，根據《中華人民共和國進出口關稅條例》及相關規定，將於明年1月1日起調整部分商品的進出口關稅，繼續發揮進出口對經濟的支撐作用。

通報指，為增強國內國際兩市場兩種資源連動效應，維護中國產業鏈供應鏈穩定順暢，明年1月1日起內地將對1,010項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。第一是加速推動先進製造業創新發展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內短缺的資源、關鍵設備及零件的進口關稅。第二是保障人民生命健康，以高品質供給滿足居民消費需求，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品、原料等實施零關稅，降低特殊醫學用途配方食品等的進口關稅。第三是降低甜玉米、香菜、牛蒡種子的進口關稅。此外，為促進新材料產業發展，降低高純度鋁出口關稅​​。

同時，根據國內產業發展與供需情況變化，內地將提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品進口關稅。為促進內地優勢產品更能參與國際市場競爭，明年將適當調整中國子目，增列裝飾原紙、高端鋼鐵產品等稅目，調整後稅則稅目總數為8,957個。