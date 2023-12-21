華客韓賭場借錢未還遇襲　7同胞捱告

內媒周三（20日）報道，近日發生多宗中國遊客赴南韓賭博的相關案件，有人因在賭場借款1.6億韓圜（約96萬港元）後失蹤而遇襲，7名涉案中國人近日遭起訴。中國駐濟州總領事館發文，提醒赴當地中國公民增強文明健康出行意識，珍愛家庭，遠離賭博。

濟州地方檢察廳周三宣布起訴5人，包括一名中國人。他們涉嫌於上月23日前往一名中國男子入住的酒店房間，禁閉和威脅他，並向其索要錢財。檢察官指，受害者在賭場賭博借款5,000萬韓圜（約30萬港元），支付1,200萬韓圜（約7.2萬港元）利息後，連續3天未償還本金，5人遂向他動手。當地另有一名40多歲中國男子早前被捕，因同胞拒絕償還賭債1,000萬韓圜（約6萬港元），將其關在酒店房間逾10天；也有中國男子涉盜竊價值3,500萬韓圜（豹21萬港元）的賭場籌碼落網。

中國駐濟州總領事館早前指出，隨着中國恢復赴韓團隊旅遊，個別遊客前往濟州賭場參與賭博，引發多宗賭債糾紛、打架毆鬥等刑事案件。濟州警方近日加強打擊外國人犯罪，對涉賭人員的違法犯罪案件處理更嚴格，會拘留調查所有涉案外國人。