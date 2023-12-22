狠婦殺夫藏屍雪櫃案開審　遺屬拒出具諒解書

江蘇省蘇州市女子查某麗涉嫌殺害丈夫龐某偉，利用家中雪櫃藏屍逾15個月，期間透過死者手機及社交帳戶騙取奶奶20萬元人民幣（約22萬港元），案件轟動全國。該案周四（21日）早上在蘇州市中級人民法院開庭審理，查某麗被控故意殺人和詐騙罪。有友人透露，龐某偉曾借錢為查某麗還債。男方家屬表示未出具諒解書，要求「殺人償命，欠債還錢」。

案情指，1993年出生的查某麗今年3月20日晚到蘇州市公安局姑蘇分局投案自首，稱其因家庭矛盾，將1991年出生的丈夫龐某偉殺害，並將屍體藏於家中冰櫃。當局接報後立刻開展偵查工作，將查某麗刑事拘留，當日提請檢察機關批准將她逮捕，案發現場至今仍有保安把守。法院工作人員周四表示，庭審會持續數小時，具體視案情而定，法院之後會發布庭審訊息的情況通報。龐某偉多名直系親屬參加庭審，除了數名手持旁聽證的人員可進入，其餘想旁聽的記者或民眾均被攔下。工作人員告知，旁聽需要提前與法官預約，因旁聽席有限，目前已爆滿。

龐某偉的母親表示，查某麗給她的第一印象並不理想，有些大小姐脾氣，對人也不熱情，但與其子感情還好，至少在他們面前沒甚麼爭吵。龐母和兒子最後一次見面是在前年11月24日，後來多次報警尋人，得知兒子遇害後心碎。查某麗去年帶着孩子連同藏屍的雪櫃搬屋，因冰櫃插着電卻用膠帶裹死惹疑，最後是查某麗的母親發現。龐母亦證實查某麗借錢給主播刷禮物一事，當時她不知對方是用來打賞。她表示，從得知兒子被害那一刻起，他們家裏就一塌糊塗，每天都是在煎熬，等開庭這一天。