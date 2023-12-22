為追星打賞主播　文員偷單位11萬人民幣遭刑拘

上海市靜安區某社區中心護理站一名員工監守自盜，偷走單位11萬多元（人民幣，下同，約12.1萬港元）用於追星和日常揮霍。為掩飾罪行，該員工還故意製造盜竊現場，然後謊稱家中出事，伺機潛逃外省。上海靜安警方日前破獲該案。

該社區中心護理站工作人員上月30日向派出所報案稱，單位疑遭入屋爆竊，存放在夾萬的現金被洗劫一空。靜安公安分局靜安寺派出所警員現場勘驗，發現單位大門和夾萬均未有遭人為破壞或技術開鎖的痕迹。後來警員發現案發前一日員工下班時間，公共閉路電視攝錄系統疑遭人斷電，出現「真空期」。案發後，該護理站站長駱女士發現從今年6月起，單位帳戶未有任何現金進帳，欠額10萬元（約11萬港元），連同夾萬內原有1萬元（約1.1萬港元）現金也不翼而飛。由於平日負責存放現金的文員來某突然稱告假返鄉，後來再被辭退，警員認為有可疑。

案發後，來某連夜坐飛機逃往另一省市，直至本月8日被警員抓獲，並當場查獲涉案手機、銀行卡和涉案贓款。來某向警員交代，今年他在某直播平台追星打賞花掉約3萬多元（約3.3萬港元），加之日常生活入不敷出，因此萌生監守自盜的主意。案發當日，他趁同事不在拔掉保安設備電源，之後又謊稱家中出事，企圖混淆視聽。他因涉嫌職務侵佔罪被刑事拘留，部分涉案贓款已退還受害人，案件正在進一步調查。