導遊上車即索200人民幣　遊客拒付遭威脅散團

內地有遊客在網上爆料稱，近日到廣西壯族自治區北海市旅遊，當地導遊一上車就要求全車每人交200元人民幣（約220港元），否則就地解散。北海市旅遊文體局周三（20日）晚消息稱，已找到向遊客收費的涉事者，安排行程的負責人正趕回北海接受調查。

網傳影片顯示，一名男子在旅遊巴上拿着揚聲器稱「該散團散團，走不了，實在走不了」，有遊客質疑這是欺詐行為。影片發布者王先生（化名）周二（19日）稱，他參加的旅行團上周四（14日）從重慶出發前往北海，上周五（15日）早上8時各人準備乘旅遊巴出發時，片中男子上車自稱是旅行社派來的導遊，但他沒出示導遊證件，一上車就要求全車人付錢才能前往景點。王先生稱，在重慶與旅行社簽約時已支付行程全費，因此拒絕交錢。該男子因此發火稱要解散各人。遊客於是打電話找旅行社討說法。半小時後，旅遊巴司機表示公司將派另一名導遊過來。

北海市旅遊文體局轉發市文化市場綜合行政執法支隊通報指，經初步調查，該旅行團由曾在旅行社工作的重慶人李某佳個人組織，行程5日4夜，車輛由其在重慶租用。李某佳將該團在北海的行程安排委託給楊某，楊某則委託相識的劉某東向團隊遊客代收相關費用。當時因遊客對收費有異議，劉某東未收到任何費用，該團周一（18日）返回重慶。執法支隊聯同公安於當晚找到劉某東，他已檢討自身行為，並表示積極配合調查。