美稱華無意展開探月合作　中方指根源在美方

近日有媒體報道，美國駐華大使伯恩斯聲稱，中國沒打算在探月方面與美國展開合作。中國國家航天局周五（22日）發布消息指，中方重視航天領域國際合作，對於與美開展航天領域交流一直秉承開放包容態度；批評美方政府屢屢以冷戰思維處理對華航天合作，中美航天無法開展合作的根源其實在美國。

國家航天局新聞發言人許洪亮表示，歡迎包括美國在內的各國科研界人士按照中方公布的月球樣本申請辦法，以合適方式及渠道向中方申請。但他指出，美國一方面口口聲聲說合作、申請，一方面又有些人推崇限制與中國航天開展合作的《沃爾夫條款》，稱應將該條款永久化，直言不理解美方是不是在玩文字遊戲。

許洪亮指出，《沃爾夫條款》2011年出台後中美航天機構交流幾乎中斷，美方2015年提出由美國務院牽頭建立中美民用航天對話機制，中方積極回應，舉辦了3次會議，原計劃由美方主辦的第4次會議卻遲遲未召開，中方多次推動未果。他強調，中方從沒文件、規定、條款限制中美合作，國際上很多同行呼籲美國搬開《沃爾夫條款》這個絆腳石，中方促美國有識之士考慮如何踢開此攔路虎。