美媒曝新疆羅布泊新設施　稱華秘密擴建核試場

美國傳媒《紐約時報》周三（20日）報道，華府及民間最新衞星影像顯示，中國正秘密重建近60年前其引爆首枚原子彈的新疆羅布泊核試場，反映北京或正考慮測試新一代核武，提高中國迅速擴張的導彈部隊殺傷力。

報道指，羅布泊核試場自2017年以來，已新增或翻修逾30幢建築物、新挖隧道、鋪路，以及新挖一個垂直深度至少約536米的豎井。衞星影像顯示，核試場現有路網最近新加了數條道路，延伸逾48公里，到達東部山區的新區域，推測該處或有新的地下核試區。另有影像揭露隱藏的鑽機，可能開挖未來的地下試驗區，新開發地區將能支持更大規模的核試。

有專家表示，所有證據均反映中國正準備恢復核試。美國核武研究洛斯阿拉莫斯國家實驗室前主任赫克（Siegfried S. Hecker）表示，羅布泊的新建築物不同尋常，形容俄羅斯及美國原本的核試場有持續活動，卻不像羅布泊這樣。有分析認為，羅布泊核試場最新動態標示中國核武正走向全面現代化，警告或會加速軍備建設並引發新一代核子競賽。中方早前曾駁斥有關羅布泊擴建說法，形容這是捕風捉影且毫無根據地煽動中國核威脅，極度不負責任。