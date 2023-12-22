廣東廣州多地0℃以下　山東積雪厚度破紀錄

內地寒潮持續，中央氣象台周五（22日）繼續發布低溫黃色預警及大風藍色預警，內蒙古、河南、安徽、江西、山東、河南境內18個路段受低溫雨雪冰凍影響而封路。山東威海3天來積雪厚度逾70厘米，打破該省紀錄。廣東廣州周五凌晨起，多個自動氣象站錄得0℃以下低溫，從化區呂田鎮只有零下1.6℃成全市最低氣溫。

中央氣象台預計，周五至下周一（25日）內蒙古、陝北、華北、東北地區、黃淮及以南大部地區日最低氣溫或平均氣溫較歷史同期偏低5℃以上，部分地區偏低7℃以上，最低氣溫0℃線將位於貴州南部至華南北部一帶。山東威海暴雪持續加劇，自周二（19日）起連續降雪3日3夜，積雪厚度打破此前的54厘米紀錄，道路積雪結冰，影響交通出行。

上海氣象部門周五宣布，徐家匯站當天早上氣溫錄得零下5.1℃，為50年來當地最冷冬至，郊區崇明最低氣溫更跌破零下7℃。當地預料周四（21日）起連續5日最低氣溫低於零下1℃，是近40年來持續時間最長的一次。北京民眾因天氣寒冷而減少出門，但並未影響他們慶祝冬至的意欲，有餃子老店預計當日水餃、餛飩、烤肉等冬至菜餚銷量將是平日2至4倍，或再創銷量新高。