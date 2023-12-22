30年舊屋地震中倒塌　祖孫4人遭埋死亡

甘肅省臨夏州積石山縣周一（18日）發生6.2級地震，距離震央柳構鄉數公里的大河家鎮陳家村是受災最嚴重的地方之一，村裏常住人口約2,600人，截至周三（20日）該村已有20人遇難，包括大河家鎮居民馬夕寧的兒子、母親和2名外甥。馬夕寧稱，母親所住的屋已有30多年歷史，原打算明年春天翻新，誰知已來不及。

馬夕寧和丈夫一家住在大河家鎮周家村，兒子今年8歲。馬夕寧的姊姊有2名兒子，大兒甥與其子同校讀一年級，小兒甥6歲正上幼稚園。由於55歲母親所住的陳家村離學校只有5分鐘路程，馬夕寧的兒子與2名外甥住在母親家，而其55歲父親則與馬姊夫婦一同到福建打工。馬夕寧周一晚曾跟孩子視像通話，誰知2小時後地震便發生。她和丈夫趕到陳家村時，只找到母親、兒子和外甥的屍體。

馬夕寧稱，母親的屋每逢下雨便漏水，但由於家裏沒錢，父親與姊姊夫婦又出去打工，2年多沒回家，所以維修的事一直耽誤。據指，祖孫4人平日同睡一間房，地震發生時該房屋頂和牆一起塌下，將各人掩埋。馬夕寧的父親、姊姊和姊夫周三晚從福建廈門趕回陳家村，為母親和3名孩子舉行葬禮。災後住建部工作人員周三到陳家村調查房屋受損情況，表示有社組約九成房屋受損嚴重，已經不能住人。