4大考古遺址發布　秦家咀墓地現乘法表竹簡

國家文物局周四（21日）發布「考古中國」4個重大項目進展，分別是陝西省寶雞市陳倉區的下站遺址、西咸新區北城村墓地、湖北省荊州市秦家咀墓地和湖南省郴州市渡頭古城遺址。考古遺址由先秦到隋唐，時間跨度上千年，為研究古代歷史、文化和思想提供珍貴資料。

下站遺址是春秋至西漢晚期的祭祀遺址，其中春秋晚期多為東西向長方形坑，更出現了埋藏實用車的車馬坑，有別於戰國起逐漸換成放置玉器的模型車。根據文獻記載和遺址內出土「密」字陶文，該遺址應為秦宣公4年（公元前672年）所設密畤，是秦以前帝王祭祀青帝的地方。另北城村墓地是十六國至隋唐時期的大型部族墓地，也是迄今發現該時期規模最大的獨立墓園，再現了當時遷徙到關中地區的少數民族與漢文化融合過程。

秦家咀墓地是一處東周時期墓地，其中戰國晚期楚墓、墓葬M1093中出土3,910枚竹簡，簡文為典型戰國楚系簡帛文字，內容涵蓋六藝、諸子、辭賦、術數、方技等諸多領域，包括教授乘法的《九九術》（九九乘法表）。而渡頭古城遺址是漢代至六朝時期臨武縣的治所（地方政府）在地，其中出土三國時期吳國簡牘等近1萬枚，包括木簡、木牘、簽牌、封檢、削衣等，為該縣賦稅、戶籍、屯田、礦冶等行政文書。