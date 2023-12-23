嚴打網紅大V造謠　內地推動建黑名單

網紅大V（微博上有大量粉絲的公眾人物）有強大的網絡影響力，公安部周五（22日）宣布，將會同有關部門依法依規推動行業規範發展。當中包括嚴厲打擊網紅大V造謠傳謠，分析查找網站平台管理漏洞，推動企業建立違法帳號「黑名單」制度，同時加強宣傳引導。

公安部有關負責人表示，會打擊編造傳播虛假訊息進行「造熱點」、「蹭熱點」、「帶節奏」的網紅大V，以及借機造謠引流牟利的「網絡水軍」團夥，採取針對性警示、禁言、封號等管理措施。當局亦會督促企業建立完善管理規範和社區公約，擠壓造謠傳謠活動生存空間；並針對重點網紅大V群體開展普法宣傳和教育提醒，引導他們遵紀守法、抵制謠言。

公安機關同時將針對一些網站平台落實網絡安全主體責任不到位造成謠言散播，研究採取多項綜合治理措施，強化源頭治理，壓實平台責任。當中包括對風險漏洞多的網絡平台，採取提醒、約談、限期整改等措施，如整改不力將嚴肅查處。此外，動員互聯網企業、行業協會、網民志願者、科研院所等共同參與網絡謠言亂象治理，並逐步探索建立黑名單制度，限制造謠傳謠劣迹人員從事內容生產行業。