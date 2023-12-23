女子遭盜用身份登記出生證　檢察機關介入還清白

江蘇省連雲港市灌雲縣的李女士未曾生育，去年到醫院產檢發現已被登記為一名10歲女孩的母親，經查得知前男友母親徐女士盜用自己身份辦理女孩的出生醫學證明。連雲港市及灌雲縣人民檢察院介入調查，透過親子鑑定證明李女士與女孩不存在親子關係，讓縣衞健部門取消錯誤行政登記。江蘇檢察機關周四（21日）通報行政爭議實質化解工作情況，並把該案列入典型案例發布。

內媒周五（22日）報道，李女士到醫院產檢獲悉，自己曾於9年前在灌雲縣一間民營醫院登記產檢，要以二胎建檔產檢。她其後找到一份名為錢某婷的出生醫學證明，自己為登記母親，前男友孫先生為登記父親。李女士無從得知錢某婷生母，無法讓二人做親子鑑定證明自己與錢某婷不存在親子關係，未能獲縣衞健部門撤銷出生醫學證明，向法院提起行一審、二審均不予立案。

灌雲縣人民檢察院查實，孫先生的母親曾在民營醫院遇到未婚生育的錢女士，想到兒子離婚後未有孩子便心生領養念頭。她不願留下個人訊息，便從家中找出李女士遺留的身份證副本提交給醫院讓孩子上戶口，涉事醫院未經核實便出具出生醫學證明。檢察官認為，孫先生的母親以欺騙手段辦理出生醫學證明屬違法，應予以更正。檢察機關今年5月建議，縣衞健部門規範民營醫院按程序簽發出生醫學證明，全面檢查縣內所有助產機構、管理機構簽發的出生醫學證明，安裝人臉智能識別系統。