應屆生入職醫美公司　遭慫恿貸款整容

內地一名女大學畢業生上月到四川成都市一間醫療美容公司應聘前台接待一職，入職後被同事以給工作加分等理由洗腦，慫恿她以分期貸款方式整容，術後復工遭職員刁難而辭職，卻僅獲支付690元（人民幣，下同，約775港元），遠低於對方當初承諾的4,100元（約4,600港元）月薪。內媒報道事件後，有不少網民表示曾在求職過程中經歷類似遭遇。

女事主小陳今年10月前往成都求職，希望能盡快償還大學期間的學生貸款，終在上月16日獲詩麗堂高妍美容科技經理邀約面試並成功獲聘為前台，期間對方屢次詢問她是否對整容感興趣，同時承諾每月給予3,000元（約3,370港元）無責底薪、1,000元（約1,120港元）住屋和用餐補貼，以及100元（約112港元）交通補貼。小陳同月21日前往涉事公司羽禾醫療美容就職，此後數天其他職員一直慫恿她整容，最終在對方陪同下，以貸款2.5萬元（約2.8萬港元）在置美醫療美容完成整容手術。

小陳術後休息半個月便返回羽禾醫療美容上班，工作職位卻從前台接待變成諮詢師，更遭同事有意無意貶低，指摘她工作能力差且連累同事賠錢，她最終向公司辭職。結算薪酬時，發現勞動合約與她和公司早前的協議不同，月薪僅得3,000元，公司最終以小陳上班6天支付她690元了事。她認為，公司以工作為藉口要求她貸款整容，在入職後刁難並趁機開除。公司工作人員回應稱對此事不知情，亦不知有貸款整容業務。詩麗堂高妍美容科技公司總部負責人則指，公司發布招聘廣告很嚴格，最近未招聘前台接待職位，推測廣告由假公司發布，未來將聯繫相關平台核實並採取措施。