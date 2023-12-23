內地續發低溫黃色警報　深圳大梧桐山結冰

中央氣象台繼續發布低溫黃色警報，多地氣溫或創新低。受強冷空氣影響，其中廣東深圳市降溫明顯，寒冷橙色預警訊號預計生效至下周日（24日）。羅湖大梧桐高山站周五（22日）錄得氣溫為零下2.5℃，出現結冰現象。

周五清晨的最低氣溫0℃線位於華南北部，也是今冬以來0℃線抵達的最南端。深圳自12月15日寒冷預警信號生效以來，至周六（23日）已持續9日。梧桐山景區工作人員表示，周五清晨發現山頂有結冰現象，但山頂上有水的位置少，所以冰塊不算多。廣東多個市縣周五創近40年來最冷紀錄，包括廣州花都區2.9℃、梅州平遠縣零下0.7℃和五華縣1.1℃等。

此外，浙江省海寧市尖山錢塘江10公里長的岸邊出現水面結冰的情況，吸引大批民眾到場拍照，杭州西湖水面亦開始結冰。山東威海文登站積雪深度達74厘米，時隔62年刷新中國關內城鎮國家站的雪深記錄；煙台牟平站積雪39厘米，也打破當地紀錄。網傳照片顯示，煙台動物園積雪深至長頸鹿只露個頭。全國大範圍晴朗天氣從周六起持續至本月底，氣溫將逐漸回升，中東部累計升溫幅度普遍可達10℃以上。預計到本月底，全國大部分氣溫將較常年同期明顯偏高。