台灣翻新幻影2000戰機　向法國購96億新台幣零件

台灣空軍幻影2000戰機服役超過25年，在沒有後繼機型採購計劃下決定翻新。台灣政府電子採購網周五（22日）的最新決標公告顯示，將斥資96.31億元（新台幣，下同，約25億港元）向法國達梭航太公司採購幻影2000零附件，以維持機隊後勤妥善率。

採購履約年度為本年底至2028年，共計5個年度。幻影2000機隊去年3月中旬完成「天安特檢」後，由台灣空軍向法國斯奈克瑪公司簽約，執行為期5年的5.2億元（約1.3億港元）後續技術支援服務接續案。達梭航太於本年8月獲得價值1.5億元（約3,800萬港元）、為期3年的雙座型幻象2000延壽驗證合約。台灣明年國防預算披露，預計投入243億元（約62.1億港元）增購幻影2000零附件，包含M53-P2引擎、航電系統、雲母及魔法導彈等關鍵裝備，分5年執行。

台灣於1992年向法國採購60架幻影2000，現有54架服役中，常駐於新竹空軍基地第二聯隊。作為空優戰機，幻影2000擁有高升力、高爬升率及小迴轉半徑的機動優勢。隨著幻影2000服役日久，逐漸過時的航電雷達、射程不足的魔法和雲母導彈，加上飛行成本高昂問題，讓幻影2000的去留成為關注焦點。