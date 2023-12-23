台灣139架F16V戰機全數升級　漢翔公司慶功

台灣漢翔公司周五（22日）宣布，空軍139架F16V戰機升級任務已於周二（19日）順利完成，並舉辦鳳展專案慶功餐會。漢翔表示，專案初期僅以兩班制輪替，後改為24小時不間斷的三班制，令產能大幅提升。

漢翔大量網羅經驗豐富的退役台灣空軍人員，以及退役機工長，為維修工作投入即戰力。為了確保物料供應正常，除由專案與採購團隊出面向供應商催促外，漢翔同時透過空軍支援調撥，甚至經洛歇馬丁公司原廠授權，取得12項特殊製程認證，500餘項F16零組件及線束授權製造，得以在台生產維修部份零件，始能如期完成交付。漢翔強調，隨著今年鳳展專案順利結案，以及勇鷹高教機達成年度交機目標，將全力支持防衞自主與維修在地化之目標。

鳳展專案始於2011年，在美國對台軍售名義下展開。主承包商是洛歇馬丁，協助台灣空軍把服役20多年的F16A/B，升級為F16V，主要升級項目包括航電、武器、彈藥、操作系統、機體與起落架結構等。漢翔於2015年與洛歇馬丁簽約，受委託執行升級工作，歷時超過8年。