鍾南山深圳醫院查房　不建議長戴口罩

中國工程院院士鍾南山周五（22日）到廣東深圳市人民醫院進行院士查房活動，談到近期呼吸道疾病患者明顯增多等情況。鍾南山認為，長期戴口罩會使自身免疫系統無法正常發揮作用，除非出現病毒大流行，或者前往人群聚集的地方，否則不建議長期戴口罩。

鍾南山在查房活動中，與醫院聯合開展呼吸與危重症醫學科疑難病例討論。鍾南山會後受訪時表示，呼吸道疾病進入高發期的原因有兩方面，一是天氣乾燥驟冷後，鼻粘膜的免疫功能降低，病毒容易進入呼吸道。二是因長期戴口罩也會削弱免疫系統抵抗疾病的能力。

鍾南山亦分享最新的一項研究「肺結節人工智慧診斷系統」，此系統具有病灶智能識別、病灶良惡性判斷、基因突變預測、自動報告等功能，幫助醫生對相關病例診療，降低誤診、漏診的機率。鍾南山表示，目前普通醫院的肺結節誤切率接近20%，新研究系統可降低至8%。鍾南山另介紹團隊研究血液DNA檢測技術，透過提取血液的腫瘤DNA，進行甲基化檢測。上述兩種研究均可提高診療準確性，其特異性和敏感度可達93%以上，相關技術仍需反覆驗證，預計明年會發布最新結果。