馬尼拉機場的士「劏客」　台旅客坐4公里索價1萬披索

近日有台灣旅客在菲律賓馬尼拉國際機場乘的士從第3客運大樓到第4客運大樓，4公里距離卻盛惠1萬披索（約1,412港元），事件曝光後獲廣泛關注。馬尼拉機場管理署指，涉事司機向台灣旅客出示的是「偽造費率」，直言即使目的地是馬尼拉都會區最遠地點，都沒有的士價格會達1萬披索。菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）上周五（22日）表示，已確認涉事司機身份和所屬的士車隊，已禁止他們在機場提供服務，正追捕司機。

當事的台灣旅客日前在Facebook分享，在馬尼拉機場第3客運大樓問保安如何乘接駁車到第4客運大樓，對方指沒有接駁車，「要找穿紅衫的的士司機」。事主上車後察覺不對勁，詢問司機和副駕駛座男子，對方卻遲遲不願意告知費率，事主於是抄下車牌，並錄影拍照。到第4客運大樓後，司機拿出「機場核可的常規的士服務計價表」，顯示到第1客運大樓每名旅客價格1.15萬披索（約1,624港元）、第2客運大樓1.2萬披索（約1,695港元）、第3客運大樓1.35萬披索（約1,907港元）、第4客運大樓1.3萬披索（約1,836港元）。計價表印有菲律賓觀光部和馬尼拉國際機場標誌，下方寫着「遵守機場政策。違反機場政策將受菲律賓法律處罰。」

事主試圖講價及打開車門，但車門鎖上，司機同意事主付菲律賓人價格，事主與同行者各付5,200披索（約734港元）才能離開。事主亦質疑機場保安與的士司機是同一個集團，呼籲旅客到馬尼拉要小心。根據菲律賓人常用的網約車平台，從馬尼拉國際機場第3客運大樓到第4客運大樓，車費只需約300披索（約42港元）。