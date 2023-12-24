國民黨凱道造勢　傳現場人數達8萬

台灣大選臨近，國民黨上周六（23日）晚在台北凱達格蘭大道舉行大型造勢，除國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康外，前總統馬英九、前立法院長王金平，前高雄市長韓國瑜、不分區立委候選人及各縣市首長均到場力挺，現場喊出人數達到8萬人。

造勢晚會名為「台灣平安，人民侯康」，縱然現場下着冷雨，大批支持者仍意氣高昂，他們揮舞旗幟與標語，例如「下架民進黨」、「要和平不要戰爭」等。侯友宜、趙少康在國民黨主席朱立倫陪同下壓軸登場，掀起晚會最高潮，沿路支持者爭相與候康握手，令兩人花約10分鐘才走到台上。眾人在活動最後牽起手，喊話堅持最後一哩路，要把侯康送進總統府，並和台下的支持者一起打開手機手電筒，全場一起合唱歌曲。

侯友宜表示，如今下一代要面對戰爭風險，因為民進黨執政至今，兩岸不溝通，變成全世界最關心的兵凶戰危的地方。他稱：「4年前，韓國瑜選總統，他們（民進黨）抗中保台，現在連我和所有國民黨都抹紅，用抗中保台，這沒道理。」朱立倫則稱，這一個月來，侯康配從落後到打平，未來在各縣市有12場造勢，每一位都是關鍵力量，每一票都不能少，堅持到最後一秒鐘，一定勝利成功。