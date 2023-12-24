大陸冷氣團南下　台灣天氣再度轉冷

台灣中央氣象署周日（12月24日）表示，由於大陸冷氣團南下，天氣將再度轉冷，北台灣晚上將降到12、13度（攝氏，下同），預計各地周二（12月26日）仍偏冷，白天冷氣團減弱，各地高溫回升至20度以上，提醒民眾留意溫度變化。

氣象署於周日凌晨3點40分發布大雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、宜蘭縣及新北市北海岸地區。北部及東半部周日雖仍有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，下半天降雨會逐漸減少，其他地方為多雲到晴。受冷氣團影響，中部以北及東北部低溫周一（12月25日）只有11、12度，其他地區約13到15度，沿海空曠地區氣溫更低，夜間清晨相當寒冷。至於跨年夜及元旦（12月31日至1月1日），北部、東北部將受東北季風影響天氣稍涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

連日低溫造成漁業受到影響，嘉義縣布袋一帶文蛤池混養的虱目魚上周五至周六（12月22至23日）凍死超過2,250公斤，縣府隨即啟動協助加工機制，減少漁民的損失，同時呼籲持續強化養殖漁業防寒措施，建議低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及視情況關閉水車，待氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。