甘肅地震仍有265人留院 農牧漁業損失5.32億人民幣

甘肅省農業農村廳派員到場，對地震中死亡的家禽和動物進行無害化處理。

甘肅省臨夏州積石山縣上周一（18日）發生黎克特制6.2級地震，對該省和青海省共造成148人死亡。甘肅省衞健委周日（24日）通報稱，地震發生後，該省各級醫院接受784名傷者，目前仍有265人留院治療，其餘519人已出院。國家衞健委同日在北京召開新聞發布會，新聞發言人米鋒表示，地震傷患均得到及時有效救治，災區正常診療服務已恢復。

甘肅省農業農村廳上周六（23日）發布消息，地震對甘肅農牧漁業造成直接經濟損失5.32億元（人民幣，下同，約5.9億港元），其中種植業經濟損失1.02億元（約1.1億港元）、畜牧業損失3.45億元（約3.8億港元）等。目前災後農牧業受損核查工作已經結束，工作重心轉向災後生產秩序復原，將與畜牧獸醫部門合作，推動緊急免疫、疫病監測等工作。目前各保險機構已落實農險理賠案件98宗，落實賠款36.9萬元（約41萬港元）。

甘肅省慈善聯合會公布，截至上周六，全省慈善會系統累計接收社會各界捐贈款項和物資近4.16億元（約4.6億港元）。近日另傳出「甘肅省紅十字會的賑災費用清單」，惟相關物品的價格高昂，其中暖手爐每個需500元（約553港元）。省紅十字會周日回應指，無公布採購清單，而所有款項都有清晰去向，可隨時監督。