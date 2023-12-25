英外相籲放生黎智英　華使館斥干涉內政

壹傳媒黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全，違反《港區國安法》，案件本月18日起開審。英國外交大臣卡梅倫日前再聲稱《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，促港府釋放黎智英。中國駐英國使館周日（24日）表明，堅決反對英方干涉中國內政。

卡梅倫上周六（23日）接受英國《每日電訊報》訪問時指，他擔任外交大臣後了解過黎智英案件，認為明確譴責《港區國安法》違反《中英聯合聲明》及敦促釋放黎智英是正確做法。中國駐英國大使館發言人指，關於黎智英案，中方已多次闡明嚴正立場。中方要求英方尊重事實和法治，停止為反中亂港首惡分子撐腰打氣，停止干涉香港事務和中國內政。

大使館發言人續指，所謂《港區國安法》違反《中英聯合聲明》完全是偽命題，中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港《基本法》，《港區國安法》根據中國憲法制訂，並通過《基本法》成為香港法律制度的組成部分。香港回歸後，《中英聯合聲明》的歷史使命已經完成。英國無權借口《中英聯合聲明》干預香港事務、干涉中國內政。

另外，卡梅倫形容中英關係的「黃金時代」已經過去，認為中國正變得愈來愈咄咄逼人和強硬，是英國面臨主要安全挑戰之一，英國需要強化安全措施以應對網絡攻擊。中國大使館發言人敦促英方摒棄冷戰思維，停止散布「中國威脅論」，客觀理性看待中國和中英關係。